Lojistik deposunda çıkan yangında patlama sesleri duyuldu. Yangına müdahale için harekete geçildi.

Şanlıurfa'da lojistik deposu alevlere teslim oldu.

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

EKİPLERDEN YANGINA MÜDAHALE

Kısa sürede büyüyen depodaki yangın nedeniyle zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmasının sürdüğü kaydedildi.

Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın VİDEO