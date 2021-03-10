- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada
Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada
Şanlıurfa'da 15 kişilik grup, ellerinde demir boru, sopa, bıçak ve kemerle kovaladıkları kişiyi yakalayıp dövdü.
- DHA
- 10.03.2021 - 11:07
- Güncelleme : 10.03.2021 - 11:36
Şanlıurfa kent merkezindeki Rabia Meydanı'nda meydana gelen olayda, 15 kişilik grup, bilinmeyen nedenle meydanda kovaladıkları kişiyi yakalayarak, ortalarına alıp tekme tokat dövmeye başladı.
Demir boru, sopa, kemer ve bıçakla saldıran öfkeli grubun elinden güçlükle kurtulan kişi, vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı.
POLİS GELMEDEN GİTTİLER
Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kavga eden grup, polis ekipleri gelmeden bölgeden uzaklaştı.
Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada VİDEO