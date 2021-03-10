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    Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada

    Şanlıurfa'da 15 kişilik grup, ellerinde demir boru, sopa, bıçak ve kemerle kovaladıkları kişiyi yakalayıp dövdü.
    • DHA
    • 10.03.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 11:36
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    Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada

    Şanlıurfa kent merkezindeki Rabia Meydanı'nda meydana gelen olayda, 15 kişilik grup, bilinmeyen nedenle meydanda kovaladıkları kişiyi yakalayarak, ortalarına alıp tekme tokat dövmeye başladı.

    Demir boru, sopa, kemer ve bıçakla saldıran öfkeli grubun elinden güçlükle kurtulan kişi, vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı.

    POLİS GELMEDEN GİTTİLER

    Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kavga eden grup, polis ekipleri gelmeden bölgeden uzaklaştı.

    Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa'da meydan dayağı kamerada VİDEO

    Şanlıurfa da meydan dayağı kamerada #1

    Şanlıurfa da meydan dayağı kamerada #2

    Şanlıurfa da meydan dayağı kamerada #3

    Şanlıurfa da meydan dayağı kamerada #4

    Şanlıurfa da meydan dayağı kamerada #5

    Şanlıurfa da meydan dayağı kamerada #6

    Şanlıurfa da meydan dayağı kamerada #7

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