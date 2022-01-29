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    Şanlıurfa'da meydan savaşı: 23 yaralı

    İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada yaralanan 23 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
    • İHA
    • 29.01.2022 - 13:26
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    Şanlıurfa'da meydan savaşı: 23 yaralı

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Karpuzlu Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile fertleri arasında kavga çıktı.

    TAŞLI SOPALI ARAZİ KAVGASI

    Mahallenin savaş alanına döndüğü kavgada 23 kişi, taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

    Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi.

    23 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine giden jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederken yaralılar ise ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

    Güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı mahallede kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da meydan savaşı: 23 yaralı #1

    Şanlıurfa da meydan savaşı: 23 yaralı #2


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