Şanlıurfa'da mezar yeri almak için biriktirilen altınlar çalındı

Hırsızlar, kimsenin olmadığı esnada girdikleri evden altınları çalarak kayıplara karıştı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 hırsız, girdikleri evden yaşlı adamın mezar yeri almak için biriktirdiği 30 bin lira değerindeki altınını çaldı

Apartmanın üçüncü katında ikamet eden 71 yaşındaki Mehmet Küçükkılıç’ın evine kimsenin olmadığı sırada binaya yüzlerini kapatarak giren hırsızlar, evde bulunan 30 bin TL değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı.

Binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıyan ve polis tarafından eşkalleri tespit edilen hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

EVDE KİMSENİN OLMADIĞI SIRADA HIRSIZLIK YAPTILAR



Babasının evde olmadığı sırada hırsızların eve girerek altınları çaldıklarını ifade eden Sinan Küçükkılıç, "Babamla birlikte aynı evde kalıyoruz. Hırsızlığın yaşanacağı gün sabah ailece mezarlık ziyaretine gitmek için evden çıktık, bir süre sonra babam da bizden sonra evden çıkarak fırına ekmek almaya gitmiş. O sırada binaya yüzlerini kapatarak giren 4 bayan binadaki tüm kapıları kontrol ederek bizim kapıya kadar gelmiş, eve giren hırsızlar evdeki dolapları karıştırarak babamın emekli maaşıyla biriktirdiği 30 bin TL değerindeki 10 ziynet altını alarak evden çıkmışlar.





"ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Babam da eve geldiğinde beni arayıp, hırsızlık olduğunu söyledi. Eve gelip kontrol ettiğimde hırsızlığın yapıldığını fark ederek polisi aradım, polis ekipleri evde incelemeler yapıp, parmak izlerini alıp güvenlik kameralarından bayanların eşkalini tespit etmek için çalışma başlattı, biz de aile olarak bayanlardan şikayetçi olduk." dedi.

TÜM BİRİKİMİ ÇALINDI

Yaklaşık 7 yıldır maaşından biriktirip altına çevirdiği birikimini kaybeden 71 yaşındaki Mehmet Küçükkılıç ise "Çocuklarım, torunlarımla birlikte mezarlığa gitmişti. Ben de evden çıkarak bir sokak aşağıda bulunan fırına ekmek almak için gittim. Geri döndüğümde evin kapısı aralıklı bir şekilde açıktı, eve girdiğimde kimseyi bulamadım, odamın içinde bulunan dolapların dağıtıldığını gördüm.

Dolabın içerisinde maaşımla aileme mezar yeri almak için biriktirdiğim altınların çalındığını fark ettim. Çocukları arayıp durumu anlatınca eve geldiler, polisi aradık polis eve geldi, altınlarımın bulunması için polislerden rica ettim, biz devletimize güveniyoruz, insanların hakkını çalan hırsızlar inşallah kısa sürede bulunur." diye konuştu.