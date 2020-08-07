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    Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 20 yaralı

    Tarım işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan 20 kişi, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 07.08.2020 - 09:20
    • Güncelleme : 07.08.2020 - 09:20
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    Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 20 yaralı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Hasırlı Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AAY 185 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

    20 YARALI

    Kazada minibüste bulunan 20 tarım işçisi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Şanlıurfa da minibüs devrildi: 20 yaralı #2

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