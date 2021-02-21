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- Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu
Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu
- DHA
- 21.02.2021 - 15:58
- Güncelleme : 21.02.2021 - 16:29
Şanlıurfa Bozova’nın Atatürk Baraj göleti yakınındaki Buğdayhöyük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir minibüsün içerisinde 3 kişinin hareketsiz şekilde durduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan 12 yaşındaki Kamuran İzol, 47 yaşındaki Mustafa Kılıç ile 50 yaşındaki Hayriye Albers'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
GAZDAN ZEHİRLENDİLER
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 kişinin araç içerisinde kovada yaktıkları kömür ateşinden sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi.
Olayın ardından bölgeye gelen ölen kişilerin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.