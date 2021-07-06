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- Şanlıurfa’da minibüsten 14 kilo 670 gram esrar çıktı
Şanlıurfa’da minibüsten 14 kilo 670 gram esrar çıktı
Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bir minibüs gizli bölmesinde 14 kilo 670 gram esrar ele geçirdi.
- DHA
- 06.07.2021 - 17:12
Şanlıurfa’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ilçesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüpheli olduğu tespit edilen bir minibüs durdurularak aramalar yapıldı.
Minibüsün gizli bölmelerinde 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Adları açıklanmaya şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa’da minibüsten 14 kilo 670 gram esrar çıktı VİDEO