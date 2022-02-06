Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı cinayeti

Güvenlik korucusu İzzet D., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kız kardeşi Aysel Yaşar ile eniştesi İbrahim Yaşar'ı tüfekle vurarak öldürüp, kaçarken kardeşi Kadir D. gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Bozova’ya bağlı Kabacak Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan güvenlik koruyucusu İzzet D. ile kız kardeşi Aysel ve eniştesi İbrahim Yaşar, yine arazi paylaşımı yüzünden tartıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İzzet D., yanında bulunan tüfekle kız kardeşi ile eniştesine ateş açarak kaçtı.

KIZ KARDEŞİYLE ENİŞTESİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Kanlar içinde yere yığılan Yaşar çifti, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yaşar çifti, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından jandarma ekipleri, güvenlik korucusu İzzet D.'nin kardeşi Kadir D.'yi gözaltına aldı. Kadir D.'nin evinde yapılan aramada 1 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

ZANLI ARANIYOR

Jandarma, kaçan İzzet D.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



