Şanlıurfa'da mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu

Tarlada operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Türkiye'de uyuşturucu operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

Son operasyonun adresi, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi oldu. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen kişileri takibe aldı.

190 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ, 415 KİLO ESRAR...

İlçede 24 dönümlük mısır tarlasına ekilmiş halde 190 bin kök Hint keneviri ile tarla içerisine gizlenmiş 415 kilogram esrar ele geçirildi.

Öte yandan tarlada 1 uzun namlulu tüfek, 1 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 17 mermi ile 1 elektronik terazi bulunurken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

KENEVİRLER İMHA EDİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3´ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı, 1'i ise ev hapsiyle serbest bırakıldı.

Ele geçirilen 190 bin kök Hint keneviri tarladan sökülerek imha edildi.