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- Şanlıurfa'da otomobil motosiklete çarptı
Şanlıurfa'da otomobil motosiklete çarptı
- İHA
- 07.11.2021 - 17:24
- Güncelleme : 07.11.2021 - 18:40
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Mahmut Ç.’nin kullandığı 27 KJ 078 plakalı motosiklet, yolda dönüş yapan otomobille çarpıştı.
MOTOSİKLETLİ HAVAYA SAVRULDU
Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladıktan sonra yere düşerken, otomobil sürücüsü ise arkasına bakmadan kaçtı. Kazayı görenler yaralının yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi.
DURUMU AĞIR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırladı
POLİS KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE
Olay yerine gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceledi.
Kamera kayıtları doğrultusunda aracın plakasına ulaşan ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.