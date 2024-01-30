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Şanlıurfa'da motosikletin üzerine uzanan sürücü kamerada

Şanlıurfa'da motosikletin üzerine uzanan sürücü kamerada Bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken kendi canını ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan hareketleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.