İHA
Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Evren Sanayi Sitesi'ni birbirine bağlayan Kuzey-Batı çevre yolunda ilerleyen 63 AEC 196 plakalı motosikletin sürücüsü, tehlikeli hareketler yaptı.
Motosikletin üzerine uzandı
Motosikletinin üzerine yüzüstü uzanarak ilerleyen sürücü, diğer sürücülere zor anlar yaşattı.
Arkasındaki araçlara yol vermeyen motosiklet sürücüsü tepkilere neden oldu.
O anlar kamerada
Sürücülerin tepki gösterdiği motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla da görüntülendi.
Bir süre bu şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü daha sonra gözden kayboldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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