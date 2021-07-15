Şanlıurfa'da narkotik baskını: 10 gözaltı

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 429 kilo esrar, 190 bin kök Hint keneviri ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin belirlediği, şüphelilere ait adreslere düzenlenen operasyonda; 429 kilo esrar ile 190 bin kök Hint keneviri ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin sorgusuna başlandı.















