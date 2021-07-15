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Şanlıurfa'da narkotik baskını: 10 gözaltı
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 429 kilo esrar, 190 bin kök Hint keneviri ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 15.07.2021 - 14:01
Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin belirlediği, şüphelilere ait adreslere düzenlenen operasyonda; 429 kilo esrar ile 190 bin kök Hint keneviri ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin sorgusuna başlandı.