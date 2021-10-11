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    Şanlıurfa’da öğrenci sevis minibüsü devrildi

    Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde öğrenci servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada İrem Çevik (15) isimli öğrenci yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 11.10.2021 - 22:17
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 22:31
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    Şanlıurfa’da öğrenci sevis minibüsü devrildi

    Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Gerdek Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde lise öğrencilerini taşıyan Mustafa Kara yönetimindeki servis minibüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince minibüsten çıkarılan 6 yaralı Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

    Acil serviste tedaviye alınan öğrencilerden İrem Çevik, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Kazada ağır yaralanan sürücü Kara, Şanlıurfa’ya sevk edilirken, diğer yaralı 4 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Şanlıurfa’da öğrenci sevis minibüsü devrildi VİDEO

    Şanlıurfa’da öğrenci sevis minibüsü devrildi #1

    KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile Bozova Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralıları ziyaret edip doktorlardan bilgi aldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Şanlıurfa’da öğrenci sevis minibüsü devrildi #3

    Şanlıurfa’da öğrenci sevis minibüsü devrildi #4

    Şanlıurfa’da öğrenci sevis minibüsü devrildi #5

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