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    Şanlıurfa'da öğrencilere sopayla saldıran Kur'an öğretmeni adliyede

    Ramazan ayında Kur'an kursuna giden 3 öğrenci, öğretmenlerinin sopalı saldırısına maruz kaldı. Saldırgan öğretmen sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
    • 24.05.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 16:53
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    Şanlıurfa'da öğrencilere sopayla saldıran Kur'an öğretmeni adliyede

    Şanlıurfa'da bulunan Kur'an kursunda Ramazan'da yaşanan dehşet ortaya çıktı.

    Şehirde Kur'an eğitmenliği yapan Abdukhakim T. isimli şahıs, 3 öğrencisine saldırdı.

    Oruçlu öğrencilere sopayla saldırdı

    Bilinmeyen nedenle yaşanan olayda, acımasız öğretmen elindeki sopayı adeta öğrencilerinin üzerinde kırdı.

    Yaşanan anlar kayda alınırken, görüntüler sosyal medyaya düştü.

    Saldırgan öğretmen adliyeye sevk edildi

    Gittikçe yayılarak tepki toplayan dehşet anlarının ulaştığı polis ekipleri, kimliğini saptadığı dayakçı öğretmeni yakalayarak gözaltına alındı.

    DHA'nın aktarımına göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan Abulhakim T.'nin adliyeye sevk edildiği bildirildi.

    Şanlıurfa'da öğrencilere sopayla saldıran Kur'an öğretmeni adliyede VİDEO

    Şanlıurfa da öğrencilere sopayla saldıran Kur an öğretmeni adliyede #1

    Şanlıurfa da öğrencilere sopayla saldıran Kur an öğretmeni adliyede #2

    Şanlıurfa da öğrencilere sopayla saldıran Kur an öğretmeni adliyede #3

    Şanlıurfa da öğrencilere sopayla saldıran Kur an öğretmeni adliyede #4


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