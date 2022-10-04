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    Şanlıurfa'da, öğrencilerin kamyonet kasasındaki yolculuğu kamerada

    Okul çıkışında 15'e yakın öğrencinin, bir kamyonet kasasına binip yolculuk yaptıkları anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
    • 04.10.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 16:35
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    Şanlıurfa'da, öğrencilerin kamyonet kasasındaki yolculuğu kamerada

    Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde, yürekleri ağza getiren görüntüler ortaya çıktı.

    Ayşe Parmaksız Ortaokulu'ndan çıkan yaklaşık 15 öğrenci, servis yerine yük taşımacılığında kullanılan bir kamyonetin kasasına bindi.

    Öğrenciler kasaya binebilmek için adeta birbirleri ile yarıştı.

    Tehlikeye rağmen ayakta yolculuk yaptılar

    DHA’nın haberine göre; öğrencilerin tehlikeye rağmen kasada uzun süre ayakta yolculuk yaptıkları görüldü.

    Şanlıurfa'da, öğrencilerin kamyonet kasasındaki yolculuğu kamerada

    Düşmemek için demirlere tutundular

    Ani fren durumunda herhangi bir can güvenliği bulunmaya öğrencilerin, araç kenarında demirlere sıkı sıkı tutundukları anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Şanlıurfa da, öğrencilerin kamyonet kasasındaki yolculuğu kamerada #1

    Şanlıurfa da, öğrencilerin kamyonet kasasındaki yolculuğu kamerada #2

    Şanlıurfa da, öğrencilerin kamyonet kasasındaki yolculuğu kamerada #3

    Şanlıurfa da, öğrencilerin kamyonet kasasındaki yolculuğu kamerada #4

    Şanlıurfa da, öğrencilerin kamyonet kasasındaki yolculuğu kamerada #5

    Şanlıurfa da, öğrencilerin kamyonet kasasındaki yolculuğu kamerada #6

    Şanlıurfa da, öğrencilerin kamyonet kasasındaki yolculuğu kamerada #7

    Şanlıurfa da, öğrencilerin kamyonet kasasındaki yolculuğu kamerada #8


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