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- Şanlıurfa'da, öğrencilerin kamyonet kasasındaki yolculuğu kamerada
Şanlıurfa'da, öğrencilerin kamyonet kasasındaki yolculuğu kamerada
Okul çıkışında 15'e yakın öğrencinin, bir kamyonet kasasına binip yolculuk yaptıkları anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
- 04.10.2022 - 16:18
- Güncelleme : 04.10.2022 - 16:35
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde, yürekleri ağza getiren görüntüler ortaya çıktı.
Ayşe Parmaksız Ortaokulu'ndan çıkan yaklaşık 15 öğrenci, servis yerine yük taşımacılığında kullanılan bir kamyonetin kasasına bindi.
Öğrenciler kasaya binebilmek için adeta birbirleri ile yarıştı.
Tehlikeye rağmen ayakta yolculuk yaptılar
DHA’nın haberine göre; öğrencilerin tehlikeye rağmen kasada uzun süre ayakta yolculuk yaptıkları görüldü.
Şanlıurfa'da, öğrencilerin kamyonet kasasındaki yolculuğu kamerada
Düşmemek için demirlere tutundular
Ani fren durumunda herhangi bir can güvenliği bulunmaya öğrencilerin, araç kenarında demirlere sıkı sıkı tutundukları anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.