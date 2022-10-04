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Şanlıurfa'da, öğrencilerin kamyonet kasasındaki yolculuğu kamerada

Şanlıurfa'da, öğrencilerin kamyonet kasasındaki yolculuğu kamerada

Okul çıkışında 15'e yakın öğrencinin, bir kamyonet kasasına binip yolculuk yaptıkları anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.