Euro
15.6443
0.00%
Dolar
13.8234
-0.13%
Altın
795.2530
0.21%
Borsa
2,027.95
1.02%
Bitcoin
587.555
-3.25%
BTXN Coin
32.12
-4.57%
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Şanlıurfa'da okul kapısının çalınma anı kamerada

    Siverek ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulu'na gece saatlerinde gelen iki şahıs, bahçedeki demir kapıyı çalarak uzaklaştı.
    • İHA
    • 07.01.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da okul kapısının çalınma anı kamerada

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Fevzi Çakmak İlkokulu'nda duyanları şaşkına çeviren olay yaşandı.

    BAHÇE KAPISINI ÇALDILAR

    Kimlikleri henüz bilinemeyen iki şahıs, gece saatlerinde okula gelerek, bahçede bulunan demir kapıyı çaldı.

    GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

    Sabah okula gelen idareciler, demir kapıyı yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi. Ekipler, okulun ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Öte yandan, okulun kapısının çalınma anı ise anbean kameralara yansıdı.

    Şanlıurfa'da okul kapısının çalınma anı kamerada ViDEO

    Şanlıurfa da okul kapısının çalınma anı kamerada #1

    Şanlıurfa da okul kapısının çalınma anı kamerada #2

    Şanlıurfa da okul kapısının çalınma anı kamerada #3


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir