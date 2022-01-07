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- Şanlıurfa'da okul kapısının çalınma anı kamerada
Şanlıurfa'da okul kapısının çalınma anı kamerada
Siverek ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulu'na gece saatlerinde gelen iki şahıs, bahçedeki demir kapıyı çalarak uzaklaştı.
- İHA
- 07.01.2022 - 10:16
- Güncelleme : 07.01.2022 - 10:30
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Fevzi Çakmak İlkokulu'nda duyanları şaşkına çeviren olay yaşandı.
BAHÇE KAPISINI ÇALDILAR
Kimlikleri henüz bilinemeyen iki şahıs, gece saatlerinde okula gelerek, bahçede bulunan demir kapıyı çaldı.
GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Sabah okula gelen idareciler, demir kapıyı yerinde bulamayınca durumu polise bildirdi. Ekipler, okulun ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, okulun kapısının çalınma anı ise anbean kameralara yansıdı.
Şanlıurfa'da okul kapısının çalınma anı kamerada ViDEO