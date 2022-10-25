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    Şanlıurfa’da okul önündeki çatışmanın sebebi belli oldu

    2 liselinin can verdiği silahlı kavganın, aynı okulda okuyan husumetli iki ailenin çocukları arasındaki tartışmadan kaynaklandığı ortaya çıktı. 14 yaralının da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
    • 25.10.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 09:27
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    Şanlıurfa’da okul önündeki çatışmanın sebebi belli oldu

    Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde, dün saat 16.30 sıralarında husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya döndü.

    Okul çıkışı saatinde tarafların birbirine ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlar, evlerine gitmek için bindikleri öğrenci servisinde bulunan Sümeyye Yeten (16) ile Ömer Faruk Çınar (16) ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 14 kişiye daha isabet etti.

    2 öğrenci can verdi

    Silah sesleri çevrede panik ve korku yaratırken, ihbar üzerine kısa sürede polis ekipleri geldi.

    Polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralananlar, araç ve ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Servis minibüsünde evine giderken kurşunların isabet ettiği Ömer Faruk Çınar ile Sümeyye Yeten hayatını kaybetti.

    Şanlıurfa'da öğrenciler çatışmanın ortasında kaldı VİDEO

    14 yaralı var

    Tedavi altına alınan 14 yaralıdan 2'sinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Talihsiz öğrencilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

    Silahlı kavganın ardından ilçe genelinde polis ekipleri geniş çaplı önlem aldı.

    Şanlıurfa’da okul önündeki çatışmanın sebebi belli oldu #1

    Vali Ayhan’dan ziyaret

    Yaşanan feci olayın ardından Viranşehir'e gelen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile birlikte hastanedeki yaralı öğrencileri ziyaret etti.

    Kavgada hayatını kaybeden lise öğrencisi Ömer Faruk Çınar ve Sümeyye Yeter’in yakınları da acı haberin ardından geldikleri hastanenin morgu önünde yoğunluk oluşturdu.

    Şanlıurfa’da okul önündeki çatışmanın sebebi belli oldu #2

    Öğrencilerin tartışmasına aileler katıldı

    Silahlı kavganın, aynı okulda okuyan husumetli iki ailenin çocukları arasındaki tartışmadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

    Öğrencilerin haber vermeleri üzerine okul çıkışında gelen ailelerin arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirtildi.

    Hayatını kaybeden 2 öğrencinin ise olayla ilgili olmadığı ve eve gitmek üzere okul servisindeyken kurşunların isabet ettiği öğrenildi.

    Şanlıurfa’da okul önündeki çatışmanın sebebi belli oldu #3

    Çok sayıda şüpheli yakalandı, 3 silah ele geçirildi

    İlçede geniş güvenlik önlemleri devam ederken, sürdürülen soruşturma kapsamında kavgaya karıştıkları belirlenen çok sayıda kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

    Bu kişilerle birlikte kavgada kullanıldığı belirtilen 3 silah de ele geçirildi.

    Şanlıurfa’da okul önündeki çatışmanın sebebi belli oldu #4

    Yayın yasağı getirildi

    Öte yandan Viranşehir Sulh Ceza Hakimliği ise olaya ilişkin; 'Kamu sağlığı ve kamu düzeni' gerekçesiyle yayın yasağı getirildiğini duyuruldu.

    Şanlıurfa’da okul önündeki çatışmanın sebebi belli oldu #5

    Şanlıurfa’da okul önündeki çatışmanın sebebi belli oldu #6

    Şanlıurfa’da okul önündeki çatışmanın sebebi belli oldu #7

    Şanlıurfa’da okul önündeki çatışmanın sebebi belli oldu #8

    Şanlıurfa’da okul önündeki çatışmanın sebebi belli oldu #9

    Şanlıurfa’da okul önündeki çatışmanın sebebi belli oldu #10

    Şanlıurfa’da okul önündeki çatışmanın sebebi belli oldu #11


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