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Şanlıurfa'da orman yangını
Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nün yanındaki ormanlık alanda, yangın çıktı. Büyük bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
- İHA
- 20.07.2020 - 17:56
- Güncelleme : 20.07.2020 - 17:56
Şanlıurfa’da ormanlık alan bilinmeyen bir nedenle tutuştu.
Öğleden sonra Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nün yanındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Şanlıurfa'da orman yangını VİDEO
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kente oksijen sağlayan ormanlık alana giden tomalar, iş makineleri, itfaiye, arazöz ile ilk müdahale araçları yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Büyük bir alana yayılan yangın devam ediyor.