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    Şanlıurfa'da orman yangını

    Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nün yanındaki ormanlık alanda, yangın çıktı. Büyük bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
    • İHA
    • 20.07.2020 - 17:56
    • Güncelleme : 20.07.2020 - 17:56
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    Şanlıurfa'da orman yangını

    Şanlıurfa’da ormanlık alan bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

    Öğleden sonra Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nün yanındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Şanlıurfa'da orman yangını VİDEO


    SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Kente oksijen sağlayan ormanlık alana giden tomalar, iş makineleri, itfaiye, arazöz ile ilk müdahale araçları yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    Büyük bir alana yayılan yangın devam ediyor.

    Şanlıurfa'da orman yangını #1

    Şanlıurfa'da orman yangını #2


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