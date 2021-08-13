Şanlıurfa'da orman yangını çıkaran 3 kişi yakalandı

Eyyübiye ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, yangını çıkardıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.