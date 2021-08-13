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    Şanlıurfa'da orman yangını çıkaran 3 kişi yakalandı

    Eyyübiye ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
    • AA
    • 13.08.2021 - 05:51
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    Şanlıurfa'da orman yangını çıkaran 3 kişi yakalandı

    Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri, yangını çıkardıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

    Şüpheliler emniyete götürüldü.

    Şanlıurfa da orman yangını çıkaran 3 kişi yakalandı #1

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