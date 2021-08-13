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- Şanlıurfa'da orman yangını çıkaran 3 kişi yakalandı
Şanlıurfa'da orman yangını çıkaran 3 kişi yakalandı
Eyyübiye ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıkardıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
- AA
- 13.08.2021 - 05:51
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, yangını çıkardıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyete götürüldü.