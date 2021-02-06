Şanlıurfa’da Ortaçağ’a ait işlemeli piton derisi ve dini kitaplar ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Orta Çağ'dan kalma olduğu değerlendirilen ve üzerine figürlerin işlendiği piton derisi ile çeşitli dini kitaplar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik iki aylık teknik ve fiziki takip sonucunda merkez Haliliye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yüzyıllar öncesine ait çok sayıda değerli eşya ele geçirildi.

SİHİR VE MUSKA İÇİN KULLANILIYOR

Yapılan aramada, sihir ve muska olarak kötü ruhları kovmak, uzak tutmak amacıyla olarak Ortaçağ’a kadar kullanıldığı ve Mısır kökenli olduğu tahmin edilen, üzerine elle işlenmiş çok sayıda figürün bulunduğu yaklaşık 4 metre uzunluğunda piton derisi bulundu.

Şanlıurfa'da Ortaçağ'a ait Mısır kökenli işlemeli piton derisi ele geçirildi VİDEO

5 DİNİ KİTAP, 2 YAZIT BULUNDU

Ortaçağ’dan kaldığı değerlendirilen 5 dini kitap, iki deri üzerine el yazması dini yazıt, iki kitap kutusu ve dini yazıların bulunduğu parşömen ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.









