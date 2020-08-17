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    Şanlıurfa'da otomobil alev topuna döndü

    Tamir için park halinde bekletilen otomobil, elektrik kontağından çıkan yangınla beraber bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 17.08.2020 - 15:50
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    Şanlıurfa'da otomobil alev topuna döndü

    Şanlıurfa'nın Evren Sanayi Sitesi´ndeki oto tamircisinde, bilinmeyen bir nedenle elektrik kontağından çevreye sıçrayan kıvılcımlar, iş yerine tamir için bırakılan bir araca sıçradı.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Kısa sürede büyüyen yangın, otomobili alev topuna çevirdi. Yangına olayı görerek yardıma koşan çevredeki esnafların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

    İş yerinde hasara yol açan yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da otomobil alev topuna döndü #1

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