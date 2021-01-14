Şanlıurfa'da otomobil beton mikserine çarptı: 2 ölü

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, kavşaktan dönüş yapmaya çalışan beton mikserine arkadan çarpan otomobildeki baba-oğul hayatını kaybetti.

Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun Hilvan ilçesi yakınlarında yaşanan olayda, 42 yaşındaki Eyüp Aslanparçası’nın kullandığı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak için yavaşlayan İbrahim Halil N.’nin kullandığı beton mikserine arkadan çarptı.

Kazada otomobilde büyük maddi hasar meydana gelirken, sürücü Eyüp Aslanparçası ile babası 65 yaşındaki Hüseyin Aslanparçası ağır yaralandı.

BABA-OĞUL HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılar, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.









