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- Şanlıurfa’da otomobil çarpan kişi, kalkıp yürüdü
Şanlıurfa’da otomobil çarpan kişi, kalkıp yürüdü
Motosikletin otomobille çarpıştığı kazada karşı yola fırlayan iki kişiden birinin hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümesi, kameralara yansıdı.
- İHA
- 13.08.2020 - 15:17
Şanlıurfa kent merkezinde seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, dönüş yapmaya çalışan otomobile yandan çarptı.
Motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan kişi, çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak karşı yola fırladı.
KALKIP YÜRÜDÜ
Yere düşen şahıslardan birinin hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümesi, kameralara yansıdı.
Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü İZLE