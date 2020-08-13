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    Şanlıurfa’da otomobil çarpan kişi, kalkıp yürüdü

    Motosikletin otomobille çarpıştığı kazada karşı yola fırlayan iki kişiden birinin hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümesi, kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 15:17
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    Şanlıurfa’da otomobil çarpan kişi, kalkıp yürüdü

    Şanlıurfa kent merkezinde seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, dönüş yapmaya çalışan otomobile yandan çarptı.

    Motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan kişi, çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak karşı yola fırladı.

    KALKIP YÜRÜDÜ

    Yere düşen şahıslardan birinin hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümesi, kameralara yansıdı.

    Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü İZLE

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