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Şanlıurfa’da otomobil çarpan kişi, kalkıp yürüdü

Şanlıurfa’da otomobil çarpan kişi, kalkıp yürüdü

Motosikletin otomobille çarpıştığı kazada karşı yola fırlayan iki kişiden birinin hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümesi, kameralara yansıdı.