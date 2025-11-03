Abone ol: Google News

Şanlıurfa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Haliliye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 03.11.2025 20:45
  • Şanlıurfa-Mardin karayolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı.
  • Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa U. ve arkasındaki Hasan K. hayatını kaybetti.
  • Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa-Mardin karayolunda A.A. yönetimindeki 34 DUS 537 plakalı otomobil ile Mustafa U. (35) idaresindeki 63 AIA 828 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa U. ve arkasındaki Hasan K. (24) ağır yaralandı.

2 YARALI DA KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırılan iki yaralı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Mustafa U. ve Hasan K.’nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

