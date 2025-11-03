Şanlıurfa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

- Şanlıurfa-Mardin karayolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı.
- Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa U. ve arkasındaki Hasan K. hayatını kaybetti.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa-Mardin karayolunda A.A. yönetimindeki 34 DUS 537 plakalı otomobil ile Mustafa U. (35) idaresindeki 63 AIA 828 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa U. ve arkasındaki Hasan K. (24) ağır yaralandı.
2 YARALI DA KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırılan iki yaralı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden Mustafa U. ve Hasan K.’nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.