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    Şanlıurfa'da otomobil kanala devrildi: 3 kardeş boğuldu

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu, 3 kardeş boğularak can verdi.
    • DHA
    • 13.08.2020 - 14:39
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 14:39
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    Şanlıurfa'da otomobil kanala devrildi: 3 kardeş boğuldu

    Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı İkiağız Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşanan kazada, Abdulaziz Bakış (23) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

    Kazayı görenler hemen sağlık ve jandarma ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi ile dalgıç polisler sevk edildi.

    OTOMOBİLİ İŞ MAKİNESİ SUDAN ÇIKARDI

    Plakası öğrenilemeyen otomobil, halat ve iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı. Suda yapılan aramada ise sürücü Abdulaziz Bakış ile beraberindeki kardeşleri 10 yaşındaki Sara ve 8 yaşındaki Zeynep Bakış'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

    Şanlıurfa da otomobil kanala devrildi: 3 kardeş boğuldu #1

    3 KARDEŞİN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

    Ağabey ile kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Şanlıurfa da otomobil kanala devrildi: 3 kardeş boğuldu #2

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da otomobil kanala devrildi: 3 kardeş boğuldu #3

    Şanlıurfa da otomobil kanala devrildi: 3 kardeş boğuldu #4

    Şanlıurfa da otomobil kanala devrildi: 3 kardeş boğuldu #5

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