Şanlıurfa'da otomobil köprüden uçtu

Üst geçitten kısmen kuruyan dereye düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

Siverek-Çermik karayolunun 25'inci kilometresinde İbrahim Canan yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil, Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü.

Araç, attığı taklalar nedeniyle hurdaya döndü.

5 ÖLÜ

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan, Rukiye Uzman ve ismi henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.