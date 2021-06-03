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- Şanlıurfa'da otomobil köprüden uçtu
Şanlıurfa'da otomobil köprüden uçtu
Üst geçitten kısmen kuruyan dereye düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 03.06.2021 - 15:22
- Güncelleme : 03.06.2021 - 16:10
Siverek-Çermik karayolunun 25'inci kilometresinde İbrahim Canan yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil, Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü.
Araç, attığı taklalar nedeniyle hurdaya döndü.
5 ÖLÜ
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan, Rukiye Uzman ve ismi henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.