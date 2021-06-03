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    Şanlıurfa'da otomobil köprüden uçtu

    Üst geçitten kısmen kuruyan dereye düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 03.06.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 16:10
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    Şanlıurfa'da otomobil köprüden uçtu

    Siverek-Çermik karayolunun 25'inci kilometresinde İbrahim Canan yönetimindeki 27 BRR 19 plakalı otomobil, Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü.

    Araç, attığı taklalar nedeniyle hurdaya döndü.

    5 ÖLÜ

    Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki sürücü İbrahim Canan ile beraberindeki Ali Canan, Rukiye Uzman ve ismi henüz belirlenemeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da otomobil köprüden uçtu #1

    Şanlıurfa da otomobil köprüden uçtu #2

    Şanlıurfa da otomobil köprüden uçtu #3

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