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- Şanlıurfa'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
- AA
- 26.07.2020 - 09:10
Şanlıurfa'da, Cindi Çur'nu kullandığı 02 FC 580 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 26. kilometresinde şarampole devrildi.
1 ÖLÜ, 4 YARALI
Kazada sürücü ile beraberindeki Zehra, Fevziye, İsmail ve Şahin Çur yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Zehra Çur hayatını kaybetti.
Zehra Çur'un cesedi otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.