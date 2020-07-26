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    Şanlıurfa'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

    Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
    • AA
    • 26.07.2020 - 09:10
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    Şanlıurfa'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

    Şanlıurfa'da, Cindi Çur'nu kullandığı 02 FC 580 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 26. kilometresinde şarampole devrildi.

    1 ÖLÜ, 4 YARALI

    Kazada sürücü ile beraberindeki Zehra, Fevziye, İsmail ve Şahin Çur yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Zehra Çur hayatını kaybetti.

    Zehra Çur'un cesedi otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Şanlıurfa'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı #1

    Şanlıurfa'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı #2

    Şanlıurfa'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı #3

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