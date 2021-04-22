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Şanlıurfa’da otomobil şarampole yuvarlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, şarampole yuvarlandı. Araç içinde bulunan 5 kişi kazadan yaralı kurtuldu.
- İHA
- 22.04.2021 - 15:34
- Güncelleme : 22.04.2021 - 15:51
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde, otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi. Araç içinde bulunan 5 kişi kazadan yaralı kurtuldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile araç içinden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıslar, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’da otomobil şarampole yuvarlandı VİDEO