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- Şanlıurfa’da otomobil Suriyeli çocuğa çarptı
Şanlıurfa’da otomobil Suriyeli çocuğa çarptı
Annesinin elini bırakıp, aniden yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Suriyeli çocuğa otomobil çarptı. Çocuk, metrelerce havalanarak cadde kenarına savruldu.
- 05.11.2022 - 15:30
Şanlıurfa’nın Viranşehir-Mardin kara yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye hazırlanan Suriye uyruklu Yunus Halaf (7), bebek pusetini tutan annesinin elini bırakıp, aniden yola çıktı.
Bu sırada çocuğa, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı.
Yol kenarına savruldu
Çocuk, çarpmanın etkisiyle havalanarak yol kenarına savruldu.
Öğle saatlerinde meydana gelen kazada yaralanan Yunus, otomobil sürücüsü ve çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa'da 7 yaşındaki Suriyeli Yunus'a otomobilin çarpma anı VİDEO
Çarpma anı kamerada
Küçük çocuğa otomobilin çarptığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
DHA’nın haberine göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.