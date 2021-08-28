Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Senem Başkaldıran (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Sancaktar Mahallesi'nde Mevlana Caddesi üzerinde meydana gelen kazada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Senem Başkaldıran'a çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Başkaldıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.