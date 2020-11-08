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    Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

    Siverek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
    • AA
    • 08.11.2020 - 22:27
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    Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

    Şanlıurfa'da Sait Keser yönetimindeki 42 ESM 20 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu Mehmetçik Kavşağı'nda, Sinan Kaya (21) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

    Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Kaya ağır yaralandı.

    YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Sinan Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Kaya'nın cenazesi morga kaldırılırken, kazayı haber alan yakınları hastanede yoğunluk oluşturdu.

    Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti İZLE

    Şanlıurfa da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti #1

    Şanlıurfa da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti #2

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