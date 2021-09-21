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    Şanlıurfa’da otoparkta kavga: Sopa ve kürsülerle saldırdılar

    Kayapınar ilçesi Şanlıurfa Bulvarı üzerindeki bir plazanın girişindeki otoparkta çıkan kavgada, taraflar birbirlerine sopa, kürsü, tekme ve yumrukla saldırdı.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 10:54
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    Şanlıurfa’da otoparkta kavga: Sopa ve kürsülerle saldırdılar

    Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Şanlıurfa Bulvarı üzerinde bulunan bir plazanın girişindeki otoparkta, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

    Taraflar birbirlerine kürsü, sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Yaşanan kavga, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Şanlıurfa’da otoparkta kavga: Sopa ve kürsülerle saldırdılar #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Şanlıurfa’da otoparkta kavga: Sopa ve kürsülerle saldırdılar #2

    Şanlıurfa’da otoparkta kavga: Sopa ve kürsülerle saldırdılar #3

    Şanlıurfa’da otoparkta kavga: Sopa ve kürsülerle saldırdılar #4

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