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Şanlıurfa'da park halindeki minibüs kundaklandı
Şanlıurfa Siverek'te park halindeki minibüs kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.
- DHA
- 23.05.2021 - 02:10
Şanlıurfa’da Ekrem Karahan’a ait minibüs, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.
YANGIN BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
Yanan minibüsü gören mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.
MİNİBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Minibüs kullanılamaz hale gelirken polis aracı kundaklayan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.