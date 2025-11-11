Abone ol: Google News

Şanlıurfa'da park yeri bulamayınca düğündekilere ateş açtı: 7 yaralı

Şanlıurfa’da park yeri bulamadığı için düğün sahipleri ile tartışan komşu, davetlilere ateş açtı. Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 21:51
  • Şanlıurfa'da park yeri bulamayan bir kişi, düğündekilerle tartıştıktan sonra ateş açarak 7 kişiyi yaraladı.
  • Olayda yaralananlar arasında kadın ve çocuklar bulunurken, 3 kişinin durumu ağır.
  • Kaçan saldırganın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde sokakta düzenlenen sünnet düğünü sırasında korku dolu anlar yaşandı. Kalabalığın müzik eşliğinde eğlendiği sırada, iddiaya göre apartmanda yaşayan Mehmet E., park yeri bulamayınca düğün sahipleriyle tartıştı.

KALABALIĞA AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇTI: 7 YARALI

Tartışmanın ardından şahsın av tüfeğiyle kalabalığa ateş açtığı belirtildi. Olayda ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederek hastanelere taşıdı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

