Şanlıurfa'da park yeri bulamayınca düğündekilere ateş açtı: 7 yaralı

- Şanlıurfa'da park yeri bulamayan bir kişi, düğündekilerle tartıştıktan sonra ateş açarak 7 kişiyi yaraladı.
- Olayda yaralananlar arasında kadın ve çocuklar bulunurken, 3 kişinin durumu ağır.
- Kaçan saldırganın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde sokakta düzenlenen sünnet düğünü sırasında korku dolu anlar yaşandı. Kalabalığın müzik eşliğinde eğlendiği sırada, iddiaya göre apartmanda yaşayan Mehmet E., park yeri bulamayınca düğün sahipleriyle tartıştı.
KALABALIĞA AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇTI: 7 YARALI
Tartışmanın ardından şahsın av tüfeğiyle kalabalığa ateş açtığı belirtildi. Olayda ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederek hastanelere taşıdı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Polis ekipleri olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.