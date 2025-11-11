Şanlıurfa'da park yeri bulamayınca düğündekilere ateş açtı: 7 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde sokakta düzenlenen sünnet düğünü sırasında korku dolu anlar yaşandı. Kalabalığın müzik eşliğinde eğlendiği sırada, iddiaya göre apartmanda yaşayan Mehmet E., park yeri bulamayınca düğün sahipleriyle tartıştı.

KALABALIĞA AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇTI: 7 YARALI

Tartışmanın ardından şahsın av tüfeğiyle kalabalığa ateş açtığı belirtildi. Olayda ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederek hastanelere taşıdı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.