Şanlıurfa'da plakaya düzenek kuran şoföre ceza

Tır plakasının okunmaması için açılır kapanır düzenek yapan bir sürücüye, 2 bin 206 lira ceza uygulandı.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun kent merkezi girişinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptı.

Ekipler, ön plakası olmayan bir tırı durdurdu.

Plakadaki düzeneği fark eden polis memurları tespit amaçlı cep telefonuyla görüntü kaydı almaya başladı.

PLAKA DÜZENEĞİNİ AÇIK UNUTTU

Ekipler, sürücüden ehliyet, ruhsat ve takograf kaydı isterken, aracın ön tarafındaki plaka düzeneğini açık unuttuğunu fark eden sürücü İ.K, plakayı görünür yaptı. Bu anlar ise görüntülere yansıdı.

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BEYAZ RENGE BOYANIYOR

Trafik polisi, aracın dorse kısmında yaptığı kontrollerde ise burada da plakanın okunmaması için son harf kısmının silinebilir bir maddeyle beyaz renge boyandığını tespit etti.

2 BİN 206 LİRA CEZA

Plaka düzeneği sökülürken, sürücü İ.K'ye plakaların kapatılması ile takograf kullanmamaktan 2 bin 206 lira ceza uygulandı.