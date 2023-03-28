Şanlıurfa'da polis ile sürücü arasında arbede çıktı Minibüsünü yasak olan yere park eden sürücü ile kendisine ceza yazmak isteyen polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Sürücü, takviye ekiplerin de gelmesiyle gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

DHA Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Divan Yolu Caddesi’nde ismi öğrenilemeyen sürücü, bir iş yerine yoğurt bırakmak için minibüsünü park etti. Bu sırada caddede görev yapan trafik polisleri, park yasağı nedeniyle sürücüye ceza yazmak istedi. Arbede çıktı Sürücü cezaya itiraz edince önce tartışma çıktı, ardından arbede yaşandı. Bunun üzerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Sürücü gözaltına alındı Sürücü gözaltına alınırken kısa süre aksayan trafik, minibüsün bölgeden götürülmesinin ardından normale döndü. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olaya ilişkin soruşturma sürüyor.