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    Şanlıurfa'da polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

    Şanlıurfa’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve sıkıştırıldığı binanın bahçesinde polise ateş açan şahıs, vurularak etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 19:34
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    Şanlıurfa'da polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

    Olay, akşama doğru Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı.

    Motorize polis ekipleri, uyuşturucu sattığından şüphelendikleri 32 yaşındaki Şükrü Ü.'yü durdurmak istedi.

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıs, kaçmaya çalıştı. Polisin kovaladığı şahıs, sıkıştırıldığı binanın bahçesinde silahına davranarak polislere ateş açtı.

    POLİSLERE ATEŞ AÇTI

    Polislerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada şahıs vurularak etkisiz hale getirildi.

    Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

    DURUMU KRİTİK

    Burada tedavi altına alınan Şükrü Ü.'nün ameliyata alındığı ve durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

    Olayın yaşandığı bölgeye güvenlik şeridi çeken ekipler, silah üzerinde inceleme yaptı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa da polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi #1

    Şanlıurfa da polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi #2

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    Şanlıurfa da polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi #4


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