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    Şanlıurfa'da polisin 'dur' ihtarı yaptığı şüpheliler ateş açtı: 2 şehit

    Şanlıurfa'da polisin 'dur' ihtarı yaptığı şüpheliler ateş açtı: 2 şehit

    Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin açtığı sonucu yaralanan 2 polis memuru, hastanede hayatlarını kaybetti.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 02:35
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 02:36
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    Şanlıurfa’da öğleden sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekipleri, Mevlana caddesi üzerinde takip altına alınan otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

    ŞÜPHELİLER ATEŞ AÇTI, 2 POLİS AĞIR YARALANDI

    Silah kaçakçılığı ile ilgili takibe alınan ve kaçmaya çalışan araçtaki şüphelilerin ateş açması sonucu polis memuru Cemal Bozkurt (32) sırtından, Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ise başından yaralandı.

    Yaralı polisler olay yerine 50 metre mesafedeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Ek Hizmet binasına sedyeyle taşındı. Acil serviste tedavi altına alınan polislerden Cemal Bozkurt tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.

    Şanlıurfa da polisin dur ihtarı yaptığı şüpheliler ateş açtı: 2 şehit #1

    5 SAAT AMELİYATTA KALDI, KURTARILAMADI

    Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ise hayati tehlikesi dolayısıyla Balıklıgöl Devlet Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat ameliyatta kalan Komiser Yardımcısı Binici de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Komiser Yardımcısının cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

    Şanlıurfa da polisin dur ihtarı yaptığı şüpheliler ateş açtı: 2 şehit #2Şanlıurfa da polisin dur ihtarı yaptığı şüpheliler ateş açtı: 2 şehit #3

    Giresun nüfusuna kayıtlı şehit Komiser Yardımcısı Binici'nin ailesinin İstanbul'da yaşadığı, şehit polis memuru Bozkurt’un ailesinin ise Gaziantep Karkamış ilçesinde olduğu öğrenildi. Şehit polisler için sabah saatlerinde Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği, ardından memleketlerine uğurlanacakları öğrenildi.

    Şanlıurfa da polisin dur ihtarı yaptığı şüpheliler ateş açtı: 2 şehit #4

    ŞÜPHELİLER ARANIYOR

    Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için özel harekat polislerince belirlenen adreslere bakın yapıldı. Ancak şüphelilerin izine rastlanılmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Şanlıurfa da polisin dur ihtarı yaptığı şüpheliler ateş açtı: 2 şehit #5

    Şanlıurfa da polisin dur ihtarı yaptığı şüpheliler ateş açtı: 2 şehit #6


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