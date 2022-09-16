Petrol
92.44
1.74%
Euro
18.345
0.44%
Dolar
18.2846
0.11%
Altın
986.44
0.87%
Borsa
3373
0.00%
Bitcoin
365.525
0.15%
BTXN Coin
7.55
14.56%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Şanlıurfa’da rapor vermiyor gerekçesiyle doktor saldırıya uğradı

    Hastaneye darp raporu almak için giden şahıs, istirahat için fazladan rapor isteyince ortam kızıştı. Hastanın olumsuz durumu olmadığını söyleyen doktor, hasta ve yakınlarının saldırısına uğradı.
    • 16.09.2022 - 15:37
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 18:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa’da rapor vermiyor gerekçesiyle doktor saldırıya uğradı

    Şanlıurfa’da, sağlıkta şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi...

    Eyyübiye ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastane'inde, erişkin aciline gelen hastaya rapor vermeyi gerekli görmeyen doktorun saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

    İddiaya göre; kavga ettikten sonra darbedilen bir şahıs, yanında bir kişiyle birlikte darp raporu almak için hastaneye gitti.

    Hastanede, doktor tarafından uygun görülen ve yapılması gereken kontrollerin ardından şahsa darp raporu hazırlandı.

    Doktordan gereksiz rapor istedi, vermeyince sinirlendi

    İHA'nın haberine göre; darp raporunu alan şahıs, doktordan bir de 10 günlük istirahat raporu hazırlamasını istedi.

    Şahsın olumsuz durumu olmadığını ifade eden doktor, 1 günlük rapor verdi.

    Doktora hakaret edip saldırmaya başlayan şahıs, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle dışarı çıkarıldı.

    Yaşanan olayda, hasta ve yakını ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

    Şanlıurfa’da rapor vermiyor gerekçesiyle doktor saldırıya uğradı VİDEO

    Şanlıurfa’da rapor vermiyor gerekçesiyle doktor saldırıya uğradı #1

    Güvenlik görevlisine tekme attı

    Arbede sırasında şahıslardan biri güvenlik görevlisine tekme attı. Hastane polisi ile başka bir olay için orada bulunan jandarmanın müdahale ettiği şahıslar, bir türlü sakinleşmedi.

    Görevlilere saldırmaya devam eden şahıslardan birine hastane güvenlik görevlileri de süpürge sapı ve yumruklarla karşılık verdi.

    Şahıslardan biri, hastane personeli tarafından bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılırken diğer şahıs ise güvenlik görevlisine saldırmaya devam etti.

    Şanlıurfa’da rapor vermiyor gerekçesiyle doktor saldırıya uğradı #2

    "Sopayla adama vuramazsın"

    Şahsı yere yatırıp etkisiz hale getirmeye çalışan polis memuru, güvenlik görevlilerini ikaz ederek, "Güvenlik, niye vuruyorsun adama?" dedi. Güvenlik görevlisi de "O da yanındaki adama vuruyor." diye karşılık verdi. Buna sinirlenen polis memuru "Bu benim sorunum, sopayla adama vuramazsın." diye bağırdı.

    Saldırgana kelepçe takıldı

    Tekrar ayağa kalkan şahıs güvenlik görevlisine yeniden tekme atarak saldırmaya çalıştı. Yeniden yere yatırılan şahsa bu defa kelepçe takıldı.

    Polis, şahısları olay yerinden uzaklaştırdı.

    Yaşananlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.


    Manisa'da terör operasyonu: 2 gözaltı
    Gündem

    Manisa'da terör operasyonu: 2 gözaltı

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    10 soruda 'Sosyal Konut Projesi'
    Emlak

    10 soruda 'Sosyal Konut Projesi'

    Görüş Bildir