Hastaneye darp raporu almak için giden şahıs, istirahat için fazladan rapor isteyince ortam kızıştı. Hastanın olumsuz durumu olmadığını söyleyen doktor, hasta ve yakınlarının saldırısına uğradı.

Şanlıurfa’da, sağlıkta şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi...

Eyyübiye ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastane'inde, erişkin aciline gelen hastaya rapor vermeyi gerekli görmeyen doktorun saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

İddiaya göre; kavga ettikten sonra darbedilen bir şahıs, yanında bir kişiyle birlikte darp raporu almak için hastaneye gitti.

Hastanede, doktor tarafından uygun görülen ve yapılması gereken kontrollerin ardından şahsa darp raporu hazırlandı.

Doktordan gereksiz rapor istedi, vermeyince sinirlendi

İHA'nın haberine göre; darp raporunu alan şahıs, doktordan bir de 10 günlük istirahat raporu hazırlamasını istedi.

Şahsın olumsuz durumu olmadığını ifade eden doktor, 1 günlük rapor verdi.

Doktora hakaret edip saldırmaya başlayan şahıs, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle dışarı çıkarıldı.

Yaşanan olayda, hasta ve yakını ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Şanlıurfa’da rapor vermiyor gerekçesiyle doktor saldırıya uğradı VİDEO

Güvenlik görevlisine tekme attı

Arbede sırasında şahıslardan biri güvenlik görevlisine tekme attı. Hastane polisi ile başka bir olay için orada bulunan jandarmanın müdahale ettiği şahıslar, bir türlü sakinleşmedi.

Görevlilere saldırmaya devam eden şahıslardan birine hastane güvenlik görevlileri de süpürge sapı ve yumruklarla karşılık verdi.



Şahıslardan biri, hastane personeli tarafından bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılırken diğer şahıs ise güvenlik görevlisine saldırmaya devam etti.

"Sopayla adama vuramazsın"

Şahsı yere yatırıp etkisiz hale getirmeye çalışan polis memuru, güvenlik görevlilerini ikaz ederek, "Güvenlik, niye vuruyorsun adama?" dedi. Güvenlik görevlisi de "O da yanındaki adama vuruyor." diye karşılık verdi. Buna sinirlenen polis memuru "Bu benim sorunum, sopayla adama vuramazsın." diye bağırdı.

Saldırgana kelepçe takıldı

Tekrar ayağa kalkan şahıs güvenlik görevlisine yeniden tekme atarak saldırmaya çalıştı. Yeniden yere yatırılan şahsa bu defa kelepçe takıldı.

Polis, şahısları olay yerinden uzaklaştırdı.

Yaşananlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.



