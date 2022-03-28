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- Şanlıurfa'da rüzgar etkisiyle çatıdan düşen işçi kurtarılamadı
Şanlıurfa'da rüzgar etkisiyle çatıdan düşen işçi kurtarılamadı
Organize Sanayi Bölgesinde ısı yalıtım malzemesi montajı yapan genç işçi, rüzgar esintisiyle çatıdan zemine düştü. Hastaneye kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- AA
- 28.03.2022 - 17:56
- Güncelleme : 28.03.2022 - 18:05
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikasında çalışan işçi Sedat Aslan (29), arkadaşlarıyla ısı yalıtım malzemesi montajı yapmaya koyuldu.
Bu sırada sert esen rüzgarın etkisiyle dengesini kaybeden Aslan, çatıdan aşağı düştü.
Bölgedekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aslan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.