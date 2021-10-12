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    Şanlıurfa'da, sahte rapor çetesine operasyon: 7 gözaltı

    Hastalığı olmayan Suriyeliler adına sahte rapor düzenleyerek kamuyu zarar uğrattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldı. 7 kişi gözaltına altına alındı.
    • DHA
    • 12.10.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 16:34
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    Şanlıurfa'da, sahte rapor çetesine operasyon: 7 gözaltı

    Şanlıurfa’da, kaçakçılık faaliyetleri yürüten şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor.

    Usulsüz reçeteler ile hastalığı olmayan Suriyelilere ilaç yazdıkları belirlenen şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerini harekete geçirdi.

    Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

    İŞ BİRLİKÇİ ECZANELER TESPİT EDİLDİ

    Şüphelilerin, daha önceden yazılmış raporlu ilaçları, ikinci kez rapora gerek duymadan, iş birlikçi eczanelerden temin ederek kamuyu zarara uğrattıkları saptandı.

    7 GÖZALTI

    Savcılık kararıyla Şanlıurfa ve Gaziantep'teki şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

    Eş zamanlı baskınlarda, aralarında sağlık çalışanları ile eczacıların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

    Şanlıurfa da, sahte rapor çetesine operasyon: 7 gözaltı #1

    ELE GEÇİRİLENLER

    Adreslerde yapılan aramalarda, başkaları adına reçetelendirilmiş ve barkodları tahrif edilmiş çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme, doktor raporuyla alınabilen mama ve protein bazlı süt ele geçirildi.

    PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON LİRA

    Malzemelerin piyasa değerinin, yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi.

    Şanlıurfa'da, sahte rapor çetesine operasyon: 7 gözaltı VİDEO

    Şanlıurfa da, sahte rapor çetesine operasyon: 7 gözaltı #2

    Şanlıurfa da, sahte rapor çetesine operasyon: 7 gözaltı #3

    Şanlıurfa da, sahte rapor çetesine operasyon: 7 gözaltı #4

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