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    Şanlıurfa'da saldırıya uğrayan doktor istifa etti

    Şanlıurfa'da saldırıya uğrayan doktor istifa etti

    Viranşehir'de sıra bekleme nedeniyle çıkan tartışmada hasta yakınlarının saldırısına uğrayarak darbedilen Doktor Şeyhmus Baraş'ın diplomasını yırtarak istifa ettiği öğrenildi.
    • 29.06.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 13:22
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    Türkiye yine bir sağlık çalışanına şiddet olayına şahit oldu.

    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan özel bir tıp merkezinde, muayene olmak için sıra bekleyen bir hastanın yakınları ile doktor Şeyhmus Baraş arasında sıra bekleme nedeniyle tartışma çıktı.

    DHA'nın haberine göre tartışma sonrası 7-8 kişilik hasta yakını, doktora tekme tokatla saldırdı.

    Şanlıurfa'da hasta yakını doktora saldırdı VİDEO

    Muayene odasına sığınarak kurtuldu

    Koridor boyunca hasta yakınları tarafından darbedilen doktor, güçlükle kendini bir muayene odasına kilitleyip, saldırganların elinden kurtuldu.

    Saldırıda başına ve vücudunun farklı bölgelerine darbe alan Şeyhmus Baraş, rapor alarak şikayetçi oldu.

    Şanlıurfa da saldırıya uğrayan doktor istifa etti #1

    O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

    Doktor Baraş'a saldırı anı ise acil tıp merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

    Olayın ardından 4 kişi gözaltına alındı, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Şanlıurfa da saldırıya uğrayan doktor istifa etti #2

    Diplomasını yırtıp istifa etti

    Saldırganların serbest bırakılmasının ardından adliye önünde diplomasını yırtan doktor, mesleği bıraktığını söyleyerek evine giderken doktorun arkadaşları ise yırtık diplomanın parçalarını topladı.

    Şanlıurfa da saldırıya uğrayan doktor istifa etti #3

    Savcılık itiraz etti

    Bunun üzerine devreye Sağlık Bakanlığı girdi.

    Konuya ilişkin bir açıkalama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şüpheliler hakkında verilen karara itiraz edilerek Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin tutuklanmasının talep edildiğini belirterek, "Urfa'dan yeni haber... Viranşehir’de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir." dedi.

    "Tutuklu yargılanmak üzere yakalanmıştır"

    Koca daha sonra bir paylaşım daha yaparak saldırganların tutuklu yargılanmak üzere tekrer yakalandığını duyurdu.

    Koca, "Şanlıurfa Viranşehir’de, özel bir tıp merkezinde yaşanan sağlıkta şiddet suçunun zanlıları tutuklu yargılanmak üzere yakalanmıştır. Bilindiği gibi, Cumhuriyet Başsavcılığı dün, Asliye Ceza Mahkemesine “tutuksuz yargılama” kararının kaldırılması yönünde itirazi talepte bulunmuştu." ifadelerini kullandı.

    Şanlıurfa da saldırıya uğrayan doktor istifa etti #4

    Şanlıurfa da saldırıya uğrayan doktor istifa etti #5


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