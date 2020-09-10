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    Şanlıurfa'da şarj aleti yüzünden ağabeyini öldürdü

    Şanlıurfa’da bir kişi, şarj aleti nedeniyle çıkan kavgada ağabeyini tabanca ile vurarak öldürdü.
    • İHA
    • 10.09.2020 - 12:13
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    Şanlıurfa'da şarj aleti yüzünden ağabeyini öldürdü

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Sabancı Mahallesi Yağızlar Sokak’ta meydana gelen olayda, Halil İbrahim D. ile ağabeyi Kenan D. arasında şarj aletinin kullanımı nedeniyle tartışma başladı.

    Bir süre sonra tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Halil İbrahim D, babasına ait tabanca ile Kenan D.yi vurdu.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralanan Kenan D. çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Kenan D.’nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri çevrede önlem aldı. Olayın ardından Halil İbrahim D. gözaltına alınarak jandarma karakoluna getirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Şanlıurfa da şarj aleti yüzünden ağabeyini öldürdü #1

    Şanlıurfa da şarj aleti yüzünden ağabeyini öldürdü #2

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