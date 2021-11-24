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    Şanlıurfa'da Şehit Binbaşı Mete Yıldırım memleketine uğurlandı

    Terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kentinde eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım’ın cenaze töreni GAP Havalimanı'nda düzenlendi.
    • DHA
    • 24.11.2021 - 10:02
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    Şanlıurfa'da Şehit Binbaşı Mete Yıldırım memleketine uğurlandı

    Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi'nde Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde konuşlu 11’inci Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Binbaşı Mete Yıldırım, dün eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit oldu.

    CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

    Şehit Binbaşı Yıldırım'ın cenazesi sabah saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde tören için Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

    Şehit Binbaşı Mete Yıldırım, memleketine uğurlandı

    PROTOKOL ÜYELERİ VE ARKADAŞLARI KATILDI

    Burada düzenlenen uğurlama törenine; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaytan, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, protokol üyeleri ve silah arkadaşları katıldı.

    CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

    Şehit Binbaşı Mete Yıldırım'ın öz geçmişinin okunduğu törende Türk bayrağına sarılı tabutu Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın ettirdiği dua sonrası askerlerin omuzlarında uçağa taşınarak memleketi Ankara’ya gönderildi.

    Şanlıurfa da Şehit Binbaşı Mete Yıldırım memleketine uğurlandı #1

    Şanlıurfa da Şehit Binbaşı Mete Yıldırım memleketine uğurlandı #2

    Şanlıurfa da Şehit Binbaşı Mete Yıldırım memleketine uğurlandı #3

    Şanlıurfa da Şehit Binbaşı Mete Yıldırım memleketine uğurlandı #4

    Şanlıurfa da Şehit Binbaşı Mete Yıldırım memleketine uğurlandı #5

    Şanlıurfa da Şehit Binbaşı Mete Yıldırım memleketine uğurlandı #6

    Şanlıurfa da Şehit Binbaşı Mete Yıldırım memleketine uğurlandı #7

    Şanlıurfa da Şehit Binbaşı Mete Yıldırım memleketine uğurlandı #8

    Şanlıurfa da Şehit Binbaşı Mete Yıldırım memleketine uğurlandı #9

    Şanlıurfa da Şehit Binbaşı Mete Yıldırım memleketine uğurlandı #10

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