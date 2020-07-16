Şanlıurfa'da seyir halindeki otobüs yandı

Bir anda alev alan ve içinde yolcu bulunmayan otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun Şanlıurfa gişeleri yakınlarında Emin Özalp'in kullandığı 07 MPZ 54 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, içerisinde yolcu bulunmayan otobüsü yol kenarına çekerek alevleri söndürmeye çalıştı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

"SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM AMA YETİŞEMEDİM"

Otobüs şoförü Emin Özalp, aracın arka tarafından dumanlar yükseldiğini gördüğünü belirterek, "Ben Birecik'ten geliyorum. Baktım arkadan bir duman çıkıyor aşağıya indim, yangın tüpüyle söndürmeye çalıştım ama yetişemedim. Hemen itfaiyeyi aradım, itfaiye de geç geldi. Arabada yolcu yoktu, ben tektim." dedi.