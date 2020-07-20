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- Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil yandı
Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halinde olduğu sırasında motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.
- DHA
- 20.07.2020 - 15:28
Şanlıurfa'ya bağlı Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde, Bakır Şengül'ün kullandığı 63 YR 777 plakalı otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Alevleri fark eden Şengül otomobilini yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.