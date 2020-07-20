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    Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil yandı

    Seyir halinde olduğu sırasında motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.
    • DHA
    • 20.07.2020 - 15:28
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    Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil yandı

    Şanlıurfa'ya bağlı Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde, Bakır Şengül'ün kullandığı 63 YR 777 plakalı otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı.

    İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

    Alevleri fark eden Şengül otomobilini yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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    Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil yandı #4

    Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil yandı #5

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