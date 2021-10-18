Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı yapan 2 şahıs tespit edildi

silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şahıs gözaltında alındı. Olayda 4 silah, 6 şarjör, 176 mermi ve fişek ele geçirildi.

Şanlıurfa Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerin koordineli çalışmasında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturmayı takip etti.

Jandarma, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ARPA YIĞINLARININ ALTINDAN SİLAHLAR ÇIKTI

Adreslerde arama yapan ekipler, depoda istiflenen arpa yığınlarının altına poşet içerisinde gizlenmiş 1 tabanca, 3 tüfek ile bu silahlara ait 6 şarjör ve 176 fişek ve mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.













