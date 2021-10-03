Şanlıurfa'da silahla selfie yapmak isteyen genç hayatını kaybetti

Kuzeninin eline aldığı pompalı tüfekle selife yapmak isteyen 19 yaşındaki genç çocuk, silahın ateş almasıyla birlikte vurularak vefat etti.

Gece saatlerde Şanlıurfa'daki Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki kuzeni Furkan Tagay'ın evine giden 19 yaşındaki Bekir Tagay, fotoğraf çekilmek istedi.

Pompalı tüfekle poz veren Bekir Tagay'ın, cep telefonu kamerasını açmaya çalıştığı sırada kuzeni Furkan Tagay'ın elindeki pompalı tüfek aniden ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, Bekir Tagay'ın göğsüne isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Bekir Tagay'ı gören kuzeni, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bekir Tagay, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bekir Tagay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bekir Tagay'ın kazara ölümüne neden olduğunu söyleyen kuzeni Furkan Tagay ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.