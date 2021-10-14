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    Şanlıurfa'da silahlı 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 14.10.2021 - 21:28
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    Şanlıurfa'da silahlı 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

    Akşam saatlerinde Siverek ilçesi Aşağı Duraklı Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında tartışma çıktı.

    2 KİŞİ VURULDU

    Tartışma kavgaya dönüşürken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar Ahmet (42) ve Doğan Çalan'a isabet etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Çalan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılmadı. Çapan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

    Mahallede yeni bir olay yaşanmaması için önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

     

     

     

     

     

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