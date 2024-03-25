Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 yaralı Akaryakıt istasyonunda müşteri ve çalışanlar arasında çıkan silahlı kavgada Muhsin Melik ile Ahmet Kırıkçı yaralandı.

DHA

Şanlıurfa'da Sırrın Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, yakıt almaya motosiklet ile gelen bir kişi ve görevli arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, akaryakıt istasyonunda görevli Muhsin Melik ve Ahmet Kırıkçı’ya isabet etti.

2 kişi yaralandı

Yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)